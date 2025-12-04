In Roßlau plant der Felidea Verein am Wochenende eine Rassekatzenausstellung. Peta kritisiert das heftig.

Im Mai gab es eine Katzenausstellung in Bitterfeld.

Rosslau/MZ. - Eine Weihnachtsausstellung internationaler Rassekatzen findet am Wochenende vom 6. bis 7. Dezember in der Elbe-Rossel-Halle statt.

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Ausstellung in einer Pressemitteilung dafür, dass die Katzen „kaum Platz für Rückzug oder Bewegung haben“. Außerdem seien die ausgestellten Tiere meist Ergebnis „sogenannter Qualzucht“. Statt durch Rassekatzenausstellungen die Besucher dazu zu verleiten, Rassekatzen zu kaufen, sollten diese lieber Katzen aus dem Tierheim aufnehmen, von denen es mehr als genug gebe.

Bis zum Redaktionsschluss der MZ hat sich der Felidea Verein, der die Ausstellung organisiert, nicht zu den Vorwürfen geäußert.