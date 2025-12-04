Schafft die 10a der Katharinenschule die Weihnachtswette des Rotary-Clubs? Am 13. Dezember soll Eisleben zeigen, wie viel Adventsstimmung in der Stadt steckt. Und vielleicht gibt es am Ende sogar doppelt so viel Geld für die Klassenkasse.

Eisleben/MZ. - Der Rotary-Club Eisleben hat mit der Klasse 10a der Eisleber Katharinenschule eine Weihnachtswette gestartet. Die Rotarier wetten, dass es den Schülern nicht gelingt, 100 Menschen mit Weihnachtsmütze auf dem Kopf oder weihnachtlich verkleidet zum Advent in Luthers Höfen zum Katharinenstift zu bringen.

Wenn sich unter den Verkleideten zudem noch jemand in Bergmannsuniform befindet und man gemeinsam das Steigerlied singt, dann verdoppelt sich die Summe, die als Wetteinsatz der Rotarier in die Klassenkasse fließen soll.

Natürlich halten die Schüler dagegen und hoffen, dass sich viele, viele Eisleber, auf jeden Fall mehr als 100, angesprochen fühlen und zum Katharinenstift kommen. Und zwar am Samstag, 13. Dezember, 14.30 Uhr. Den Katharinenschülern winken mindestens 250 Euro, vielleicht aber sogar 500 Euro, wenn sie die Wette in vollem Umfang erfüllen können. „Wir sind schon sehr gespannt“, sagt Martin Sauer, der amtierende Präsident des Rotary-Clubs.

Am 13. Dezember wird wieder zum „Advent in Luthers Höfen“ eingeladen. Der Rotary-Club ist dabei am Katharinenstift in der Sangerhäuser Straße präsent. 18 weitere Höfe werden an dem Tag öffnen und erwarten von 14 bis 22 Uhr die Gäste. Jeder der 19 teilnehmenden Höfe wird sich weihnachtlich herausgeputzt zeigen. In diesem Jahr sind es sogar vier mehr als im vorigen Jahr.

Die Rotarier freuen sich in der Vorweihnachtszeit noch auf einen weiteren Höhepunkt: das traditionelle Weihnachtsessen, das sie gemeinsam mit dem Lions-Club und der Volksküche ausrichten. Das wird am 17. Dezember im Stadtschloss in Eisleben stattfinden, kündigte Sauer an.