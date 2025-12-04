Das „Tafelspitz“ in der Kornhausstraße ist in die Jahre gekommen. Orod Ghasemi Lagharaki plant einen kompletten Umbau. Was sich in der Gaststätte ändern soll. Wann die Arbeiten starten.

Frischekur für Neuanfang - Restaurant „Tafelspitz“ in Ziebigk wird zum Jahresende schließen

Orod Ghasemi Lagharaki will ab dem Frühjahr 2026 in den Räumen des „Tafelspitz“ einen Neuanfang wagen.

Dessau/MZ. - Wer es gut meint, der spricht vom rustikalen Ambiente, das den Besuchern des Restaurants „Tafelspitz“ in der Kornhausstraße 13 begegnet. Wer direkt ist, wird feststellen, dass dort irgendwie die Zeit stehen geblieben ist.