Um die Sekundarschule im Seeland sanieren zu können, sollen die Nachterstedter Grundschüler nach Gatersleben und Hoym umziehen. Nicht allen gefällt diese Lösung. Was jetzt beschlossen wurde.

Die Gaterslebener Grundschule soll für eine Übergangszeit weitere Seeland-Grundschüler aufnehmen.

Seeland/MZ - Die Tische für die Seeland-Räte waren dieses Mal mitten im großen Saal des Nachterstedter Dorfgemeinschaftshauses aufgebaut, die Stuhlreihen rundherum gut besetzt. An die 50 Gäste folgten am Dienstagabend der Stadtratssitzung im Seeland – darunter viele Eltern und Lehrer. Denn an diesem Abend wurden die Weichen für die Sanierung der Nachterstedter Sekundarschule gestellt. Ein Projekt, das nicht unumstritten ist, geht es doch mit der Schließung der Nachterstedter Grundschule „Glück auf“ einher.