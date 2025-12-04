Leben im Plattenbauquartier Mit Dachterrassen und großen Balkonen: So spektakulär wird ein Plattenbau in Wolfen-Nord umgestaltet
Seit 50 Jahren steht ein langgestreckter Wohnblock in Wolfen-Nord an der Grenze zu Bobbau. In Kürze rücken die Bauarbeiter an. Statt Einheitsallerlei gibt es neue Zuschnitte und Terrassen.
Aktualisiert: 04.12.2025, 13:26
Wolfen/MZ. - Der Wohnblock steht auf einem Filetgrundstück der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG) am Rand von Wolfen-Nord, umgeben von allerhand Grün und mit direkter Anbindung zum Nachbarort Bobbau. „Alles passt, die Lage ist perfekt“, sagt WBG-Geschäftsführer Christian Puschmann. Trotzdem ist der Block ein Sanierungsfall.