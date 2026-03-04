Bahnstrecke Halle-Eichenberg Bahn setzt Bauarbeiten fort und warnt vor Lärm zwischen Sangerhausen und Nordhausen
Entlang der Bahnstrecke Halle - Eichenberg laufen auch im März 2026 umfangreiche Arbeiten - von Kabeltiefbau bis Schwellenwechsel. Anwohnern droht mehr Lärm.
04.03.2026, 06:00
Sangerhausen/MZ. - Entlang der über Sangerhausen führenden Bahnstrecke Halle - Eichenberg gibt es auch in diesem Monat umfangreiche Bauarbeiten. Hintergrund sind die laufende Sanierung der Strecke und der Bau des sogenannten 740-Meter-Gleises für Güterzüge im Bereich des Sangerhäuser Bahnhofs. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden die Arbeiten teilweise auch an Wochenenden sowie in den Nachtstunden statt.