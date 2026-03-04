Entlang der Bahnstrecke Halle - Eichenberg laufen auch im März 2026 umfangreiche Arbeiten - von Kabeltiefbau bis Schwellenwechsel. Anwohnern droht mehr Lärm.

Bahn setzt Bauarbeiten fort und warnt vor Lärm zwischen Sangerhausen und Nordhausen

Dieses Foto stammt von Rammarbeiten im Oktober vergangenen Jahres im Bereich des Sangerhäuser Bahnhofs. Auch im März wird an vielen Teilen der Strecke Halle-Eichenberg gearbeitet.

Sangerhausen/MZ. - Entlang der über Sangerhausen führenden Bahnstrecke Halle - Eichenberg gibt es auch in diesem Monat umfangreiche Bauarbeiten. Hintergrund sind die laufende Sanierung der Strecke und der Bau des sogenannten 740-Meter-Gleises für Güterzüge im Bereich des Sangerhäuser Bahnhofs. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden die Arbeiten teilweise auch an Wochenenden sowie in den Nachtstunden statt.