  4. Bahnstrecke Halle-Eichenberg: Bahn setzt Bauarbeiten fort und warnt vor Lärm zwischen Sangerhausen und Nordhausen

Entlang der Bahnstrecke Halle - Eichenberg laufen auch im März 2026 umfangreiche Arbeiten - von Kabeltiefbau bis Schwellenwechsel. Anwohnern droht mehr Lärm.

Von Frank Schedwill 04.03.2026, 06:00
Dieses Foto stammt von Rammarbeiten im Oktober vergangenen Jahres im Bereich des Sangerhäuser Bahnhofs. Auch im März wird an vielen Teilen der Strecke Halle-Eichenberg gearbeitet.
Dieses Foto stammt von Rammarbeiten im Oktober vergangenen Jahres im Bereich des Sangerhäuser Bahnhofs. Auch im März wird an vielen Teilen der Strecke Halle-Eichenberg gearbeitet. (Foto: Deutsche Bahn AG / Frank Barteld)

Sangerhausen/MZ. - Entlang der über Sangerhausen führenden Bahnstrecke Halle - Eichenberg gibt es auch in diesem Monat umfangreiche Bauarbeiten. Hintergrund sind die laufende Sanierung der Strecke und der Bau des sogenannten 740-Meter-Gleises für Güterzüge im Bereich des Sangerhäuser Bahnhofs. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden die Arbeiten teilweise auch an Wochenenden sowie in den Nachtstunden statt.