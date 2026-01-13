625 Millionen Euro werden in die Bahnstrecke Halle-Kassel in die Infrastruktur investiert. Langfristig bedeutet das Verbesserungen für die Bahnreisenden, kurzzeitig aber auch massive Einschränkungen, die bereits Freitag beginnen.

Blick auf den Bahnhof Sangerhausen aus der Luft.

Sangerhausen/MZ. - Da kommt einiges auf Bahnreisende zu: Die Deutsche Bahn setzt die umfangreiche Modernisierung der Strecke Halle–Eichenberg fort. Das bedeutet nicht nur neue Gleisanlagen und Stellwerke, sondern auch spürbare Einschränkungen im Zugverkehr.