  4. Bauarbeiten an der Bahnstrecke Halle–Kassel: Bahnreisende aufgepasst: Sperrungen und Ersatzbusse auf der Strecke Halle–Nordhausen

625 Millionen Euro werden in die Bahnstrecke Halle-Kassel in die Infrastruktur investiert. Langfristig bedeutet das Verbesserungen für die Bahnreisenden, kurzzeitig aber auch massive Einschränkungen, die bereits Freitag beginnen.

Von Beate Thomashausen 13.01.2026, 11:01
Blick auf den Bahnhof Sangerhausen aus der Luft.
Blick auf den Bahnhof Sangerhausen aus der Luft. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Sangerhausen/MZ. - Da kommt einiges auf Bahnreisende zu: Die Deutsche Bahn setzt die umfangreiche Modernisierung der Strecke Halle–Eichenberg fort. Das bedeutet nicht nur neue Gleisanlagen und Stellwerke, sondern auch spürbare Einschränkungen im Zugverkehr.