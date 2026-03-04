Schüler eskalieren in Bussen. Das Problem wächst aus Sicht des Busunternehmens PNVG und des Saalekreises. Und es kommt vor allem von den Kleinsten. Mit einer Grundschule suchen sie nun nach Lösungen. Auch Beförderungsverbote stehen im Raum - und der Einsatz von Kameras.

Die Verhaltensregeln im Bus scheinen manchen Grundschülern im Kreis nicht geläufig. Die PNVG sieht das als Sicherheitsrisiko.

Merseburg/Rossbach/MZ. - Haltestangen, die als Turngerät missbraucht werden, Kinder, die rumrennen, ein Lärmpegel wie in einem Düsenjet. So beschreibt Enrico Kretzschmar, Geschäftsführer des kreiseigenen Busunternehmens PNVG, die Arbeitsumgebung, in der seine Fahrer teils unterwegs sind. Vor allem dann, wenn sie auf Linien im Einsatz sind, die mittags Schulkinder befördern. Denn eigene Schulbusse gibt es im Saalekreis nicht. Die Kinder fahren auf regulären Linien zur Schule. Nur schlagen sie dabei immer öfter über die Stränge.