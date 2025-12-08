Linien und Haltestellen werden umbenannt, es gibt neue Taktungen und eine Haltestelle verschwindet aus dem Plan - ab 14. Dezember erwarten Fahrgäste umfangreiche Änderungen beim Fahrplanwechsel der PNVG im Saalekreis.

Die PNVG wechselt den Fahrplan und Kunden müssen sich auf viele Veränderungen einstellen

Merseburg/MZ. - Am Sonntag, dem 14. Dezember, findet wieder ein Fahrplanwechsel statt. Damit einher gehen zahlreiche Änderungen für die Nutzer der Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH (PNVG). Besonders betroffen sind Verbindungen rund um Merseburg, Bad Dürrenberg und Querfurt – teils auch der Schülerverkehr. Allen Fahrgästen wird deshalb dringend geraten, sich vorab im Netz oder an den Haltestellen über mögliche Änderungen zu informieren.