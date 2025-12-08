Änderungen im Nahverkehr im Saalekreis Die PNVG wechselt den Fahrplan und Kunden müssen sich auf viele Veränderungen einstellen
Linien und Haltestellen werden umbenannt, es gibt neue Taktungen und eine Haltestelle verschwindet aus dem Plan - ab 14. Dezember erwarten Fahrgäste umfangreiche Änderungen beim Fahrplanwechsel der PNVG im Saalekreis.
08.12.2025, 09:00
Merseburg/MZ. - Am Sonntag, dem 14. Dezember, findet wieder ein Fahrplanwechsel statt. Damit einher gehen zahlreiche Änderungen für die Nutzer der Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH (PNVG). Besonders betroffen sind Verbindungen rund um Merseburg, Bad Dürrenberg und Querfurt – teils auch der Schülerverkehr. Allen Fahrgästen wird deshalb dringend geraten, sich vorab im Netz oder an den Haltestellen über mögliche Änderungen zu informieren.