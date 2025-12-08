Ein Verein sollte das Leipziger Torhaus zu einer Begegnungsstätte umbauen. Doch kurz vor der Übertragung an den Verein fehlt im Stadtrat Dessau-Roßlau plötzlich die Mehrheit. Ist das Projekt noch zu retten?

Steht die Sanierung des Leipziger Torhauses vor dem Aus? Projekt könnte wegen Formalie scheitern

Das Leipziger Torhaus ist ein Denkmal und sanierungsbedürftig. Doch ob die Arbeiten beginnen können, ist mehr als ungewiss.

Dessau/MZ. - Die Bemühungen, das seit Jahren leerstehende Leipziger Torhaus in der südlichen Innenstadt zu sanieren, haben einen schweren Rückschlag erlitten. Bei einer Abstimmung im nichtöffentlichen Teil des Stadtrates Ende Oktober gab es, anders als von vielen vermutet, keine Mehrheit für einen Beschluss, der eigentlich nur eine Formalie sein sollte. Ohne ihn kann die Sanierung des Denkmals aber nicht starten.