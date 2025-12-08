Bei der Schulmeisterschaft im Boxen in Köthen ist am Wochenende Geld für den Kinderhospizdienst gesammelt worden. Es gab viele liebe Worte für Organisator Matthias Bader.

„Der beste Trainer der Welt“ - und der glücklichste: Boxturnier der Grundschüler erbringt Spenden von 2.500 Euro

Trainer Matthias Bader (2. v. l.) konnte als Gäste auch Thomas Bösener vom Kreissportbund (l.), Oberbürgermeisterin Christina Buchheim und Landrat Andy Grabner begrüßen.

Köthen/MZ. - Eben noch hatte die kleine Boxerin im Ring die Fäuste oben, nun läuft sie mit einem gigantischen Teddy im Arm durch die Turnhalle und knuddelt ihn ausgiebig. Was kein Widerspruch ist, denn ums Hartsein ging es nicht bei dieser besonderen Boxmeisterschaft.