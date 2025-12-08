Für letzte Absprachen sind die Macher des Weihnachtssingens von Oper, Stadtmarketing und Saale Bulls sogar aufs Eis gegangen. Welche Neuigkeiten sie zu verkünden haben.

Bald gehts los - Wo noch Restkarten für das Spektakel mit den Saale Bulls zu haben sind

Lassen sich nicht aufs Glatteis führen: Nur für den Fotografen sind Daniel Mischner von den Saale Bulls (v.l.), Stadtmarketing-Geschäftsführer Mark Lange und Opernintendant Walter Sutcliffe aufs Eis gegangen. Gemeinsam stecken sie mitten in den Vorbereitungen für das Weihnachts(mit)singen im Eisdom.

Halle (Saale)/MZ. - Nur noch wenige Tage, dann ist - noch nicht Weihnachten, dafür aber das von vielen sehnlichst erwartete Weihnachtssingen im Sparkassen-Eisdom in Halle. In einer gemeinsamen Aktion laden Halles Stadtmarketing, die Oper Halle und die Saale Bulls dazu ein, in festlicher Atmosphäre an einem ungewöhnlichen Ort zusammen mit Tausenden Besuchern Weihnachtslieder zu singen.