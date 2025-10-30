Kaum eröffnet, wird zum Jahresende zu einem stimmungsvollen Weihnachtsevent in den neuen Eisdom geladen. Wie das Programm aussieht, wer alles mitmacht und wo es die begehrten Karten dafür gibt.

Stadtmarketing-Geschäftsführer Mark Lange (l.) und Daniel Mischner, Chef der Saale Bulls, sind schon voller Vorfreude auf das Weihnachts(mit)singen im neu eröffneten Sparkassen-Eisdom in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Das nennt sich Ansturm! Kaum war der Ticketverkauf für eins der ersten großen Events im neu eingeweihten Sparkassen-Eisdom eröffnet, standen die Leute in der Tourist-Info im halleschen Marktschlösschen auch schon Schlange. Über 900 Karten für das große „Weihnachts(mit)singen“ gingen allein in den ersten 24 Stunden über den auch online freigeschalteten Verkaufstresen, inzwischen sind es weit mehr als 1.000 verkaufte Tickets. Und der Trend hält an - wer dabei sein will, sollte sich sputen.