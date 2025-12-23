Die Bundesregierung hat ein groß angelegtes Förderprogramm für Sportstätten gestartet. Fast alle Kommunen aus dem südlichen Saalekreis wollen das nutzen und melden Projekte an.

So wollen Kommunen aus dem südlichen Saalekreis von der „Sportmilliarde“ profitieren

Saalekreis/MZ. - Um den erheblichen Investitionsstau bei maroden Turnhallen, Schwimmbädern und Sportplätzen aufzulösen, hat die Bundesregierung im Herbst dieses Jahres ein Förderprogramm zur „Sanierung kommunaler Sportstätten“ gestartet. Kommunen können sich auf Fördermittel aus der sogenannte „Sportmilliarde“ bewerben. Ihre Interessenbekundung sowie Projektskizzen müssen spätestens bis 15. Januar 2026 über das Förderportal des Bundes eingereicht werden. Für den aktuellen Projektaufruf sind 333 Millionen Euro veranschlagt. Davon wollen auch Städte und Gemeinden im südlichen Saalekreis profitieren.