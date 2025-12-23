Nach der versuchten Geldautomatensprengung in der Innenstadt Coswigs wird nun bereits ein Ausweichquartier eröffnet. Welche weitere Filiale in der Nähe zum Ziel geworden ist.

Nach Automatensprengung in Coswig - Zusammenhänge mit anderer Tat werden geprüft

Coswig/MZ. - Es ist kaum mehr als zwei Wochen her, dass die Filiale der Volksbank Dessau-Anhalt inmitten der Coswiger Innenstadt Ziel eines Anschlags wird. Die Bankräuber kommen mitten in der Nacht und führen eine gewaltige Explosion herbei, um den Geldautomaten zu sprengen. Noch am selben Tag muss die Filiale geschlossen werden. Nun aber gibt es ein erstes Ausweichquartier.