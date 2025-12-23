Der Landkreis und Stadt Aschersleben bekommen eine 90-prozentige Förderung für die Neugestaltung der sogenannten Nebenanlagen am Krankhausberg. Was das konkret heißt.

Krankenhausberg in Aschersleben soll für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden

Die „Nebenanlagen“ – sprich Geh- und Radweg – sollen am Ascherslebener Krankenhausberg mithilfe von Fördermitteln erneuert und somit sicherer gemacht werden.

Aschersleben/MZ - Bis Juni 2028 sollen Fußgänger und Radfahrer den Krankenhausberg in Aschersleben ohne Schlamm an Schuhen und Reifen und viel sicherer als bisher erklimmen können. Denn bis dahin sollen Straße und Wege mithilfe von Fördergeldern erneuert werden.