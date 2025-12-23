Paketflut bei Deutscher Post Stapeln bis unters Autodach - Wie Postmitarbeiterin die Vorweihnachtszeit erlebt
Die „Blackweek“ und das Weihnachtsfest bescheren Zustellern eine Flut an Sendungen. Unterwegs mit Naumburgs Standortleiterin Anja Wittek, die seit mehr als zehn Jahren dabei ist.
Aktualisiert: 23.12.2025, 10:03
Naumburg - Es ist kurz vor zehn Uhr. Die ersten gelben Transporter rollen vom Hof des Zustellstützpunkts am Naumburger Stephanplatz. Auch der Wagen von Anja Wittek ist voll geladen, eine Tour steht an. Nur noch die gelben Kisten müssen mit Briefen und Werbung gefüllt werden.