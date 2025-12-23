Die „Blackweek“ und das Weihnachtsfest bescheren Zustellern eine Flut an Sendungen. Unterwegs mit Naumburgs Standortleiterin Anja Wittek, die seit mehr als zehn Jahren dabei ist.

Stapeln bis unters Autodach - Wie Postmitarbeiterin die Vorweihnachtszeit erlebt

Hauptsaison: Standortlleiterin Anja Wittek übernimmt eine Tour. Das Paketaufkommen ist vor Weihnachten wie in jedem Jahr besonders hoch.

Naumburg - Es ist kurz vor zehn Uhr. Die ersten gelben Transporter rollen vom Hof des Zustellstützpunkts am Naumburger Stephanplatz. Auch der Wagen von Anja Wittek ist voll geladen, eine Tour steht an. Nur noch die gelben Kisten müssen mit Briefen und Werbung gefüllt werden.