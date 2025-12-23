Die B184 zwischen Dessau und Roßlau ist mehrspurig ausgebaut. Das verleitet zum Schnellfahren.

B184 zwischen Dessau und Roßlau wird zur Rennstrecke - Erneut 37 Autofahrer geblitzt

Dessau-Rosslau/MZ. - Die B184 zwischen Dessau und Roßlau entwickelt sich immer mehr zu einer Rennstrecke: Am Montag, 22. Dezember, hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau dort eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der 37 Verstöße festgestellt wurden.

Insgesamt wurde 2.437 Fahrzeuge gemessen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 149 km/h. Hier drohen ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Anfang Dezember war auf der Strecke ein Autofahrer sogar mit 186 km/ geblitzt worden. Im Oktober hatte der Spitzenreiter 173 km/h.