Der Lyriker Frank L. Richter hat nicht nur seinen vierten Gedichtband „seelen-w-orte“ vorgelegt, sondern außerdem spontan ein Gedichtband mit Elfchen zugunsten des Dessauer Vereins Sternenkinder herausgegeben. Dieser erscheint am 24. Dezember. Was hinter beiden Herzensprojekten steckt.

Der Lyriker Frank L. Richter macht dem Dessauer Verein „Sternenkinder“ Heiligabend ein besonderes Geschenk

Frank L. Richter, der sich selbst als Lyrisoph bezeichnet, an einem seiner Seelenorte in Dessau - dem Bauhaus Museum am Stadtpark.

Dessau/MZ. - Heiligabend ist auch für den Autoren Frank L. Richter ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil es dann in der Familie daheim in Bad Schmiedeberg die Bescherung gibt. Richter macht vielmehr am 24. Dezember auch dem Verein Sternenkinder Dessau ein Geschenk.