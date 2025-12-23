weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Seit August untergetaucht Will Rechtsextremistin Liebich keine Frau mehr sein? Das sagt Halles Staatsanwaltschaft

Marla-Svenja Liebich treibt mit der Öffentlichkeit und den Behörden ihre Spielchen. Nun soll sie den Antrag gestellt haben, ihr Geschlecht und den Namen ändern zu lassen.

Von Dirk Skrzypczak 23.12.2025, 14:47
Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, ist untergetaucht, um ihrer Haftstrafe zu entgehen. (Foto: dpa/Willnow)

Halle (Saale)/MZ - Seit Ende August fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich. Nun soll Liebich dem Fernsehsender Euronews ein Interview gegeben haben. Darin gab die 55-Jährige an, erneut das Geschlecht ändern lassen zu wollen.