Heute bekannte Unternehmer in Saale-Unstrut 3.000 DDR-Mark Monatslohn, mit Interflug-Chartermaschine ans Ziel: Was DDR-Hochseefischer an Verrücktem erlebten
Jörg Schneider (Lkw-Servicebetrieb in Freyburg) und Frank Hempel (Modehaus in Naumburg) schwelgen in Erinnerungen: Wie sie Weihnachten auf hoher See verbrachten und was sie von den „Geradeausfahrern“ der DDR-Handelsmarine unterschied.
Aktualisiert: 23.12.2025, 17:04
Naumburg/Freyburg - An den Ausruf ihres Kapitäns können sie sich noch heute lebhaft erinnern: „Jörg, pass mir auf den Amigo auf!“, hatte der „Alte“ gemahnt, als sich Jörg Schneider und Frank Hempel im Jahr 1981 in Falmouth an der südenglischen Küste auf Landgang begaben.