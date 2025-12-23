Jörg Schneider (Lkw-Servicebetrieb in Freyburg) und Frank Hempel (Modehaus in Naumburg) schwelgen in Erinnerungen: Wie sie Weihnachten auf hoher See verbrachten und was sie von den „Geradeausfahrern“ der DDR-Handelsmarine unterschied.

Einst DDR-Hochseefischer, heute in der Saale-Unstrut-Region bekannte Unternehmer: Jörg Schneider (l.) aus Freyburg und der Naumburger Frank Hempel schwelgten im Gespräch mit dem Tageblatt/MZ-Reporter in Erinnerungen.

Naumburg/Freyburg - An den Ausruf ihres Kapitäns können sie sich noch heute lebhaft erinnern: „Jörg, pass mir auf den Amigo auf!“, hatte der „Alte“ gemahnt, als sich Jörg Schneider und Frank Hempel im Jahr 1981 in Falmouth an der südenglischen Küste auf Landgang begaben.