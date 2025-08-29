weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Unternehmer mit Lkw-Servicebetrieb Zwischen Winzerfest und Offroad-Action: Worauf sich Freyburgs Vize-Bürgermeister Jörg Schneider freut

Stellvertretender Bürgermeister, „Mister Schwimmbad“ plus eine Handvoll weiterer Ehrenämter: Welche Veränderungen Unternehmer Jörg Schneider beim größten Volksfest der Region erkennt.

Von Andreas Löffler 29.08.2025, 15:57
Jörg Schneider vor dem Freyburger Rathaus. Den Gedanken an eine eigene Kandidatur fürs Bürgermeisteramt habe er, trotz entsprechender Ermunterungen durch Einwohner, nach Konsultation seines „Familienrats“ verworfen.
Freyburg - Einige Zeit hatten sie noch die Verlängerung um eine Woche erwogen, dies mit Blick auf die jüngsten Regengüsse und eine weiter durchwachsene Wetterprognose aber verworfen.