Stellvertretender Bürgermeister, „Mister Schwimmbad“ plus eine Handvoll weiterer Ehrenämter: Welche Veränderungen Unternehmer Jörg Schneider beim größten Volksfest der Region erkennt.

Zwischen Winzerfest und Offroad-Action: Worauf sich Freyburgs Vize-Bürgermeister Jörg Schneider freut

Jörg Schneider vor dem Freyburger Rathaus. Den Gedanken an eine eigene Kandidatur fürs Bürgermeisteramt habe er, trotz entsprechender Ermunterungen durch Einwohner, nach Konsultation seines „Familienrats“ verworfen.

Freyburg - Einige Zeit hatten sie noch die Verlängerung um eine Woche erwogen, dies mit Blick auf die jüngsten Regengüsse und eine weiter durchwachsene Wetterprognose aber verworfen.