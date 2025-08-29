EIL
Unternehmer mit Lkw-Servicebetrieb Zwischen Winzerfest und Offroad-Action: Worauf sich Freyburgs Vize-Bürgermeister Jörg Schneider freut
Stellvertretender Bürgermeister, „Mister Schwimmbad“ plus eine Handvoll weiterer Ehrenämter: Welche Veränderungen Unternehmer Jörg Schneider beim größten Volksfest der Region erkennt.
29.08.2025, 15:57
Freyburg - Einige Zeit hatten sie noch die Verlängerung um eine Woche erwogen, dies mit Blick auf die jüngsten Regengüsse und eine weiter durchwachsene Wetterprognose aber verworfen.