Schmutzige Treppenhäuser, ungepflegte Außenbereiche, nicht erstattete Betriebskostenguthaben und Reparaturen auf Kosten der Mieter – all das lässt die Alarmglocken der Mieter der Vivet Immobilien GmbH in Rottleberode schrillen. Pünktlich zu Weihnachten sorgen sich die Anwohner nun um ihre Heizungen.

Weihnachten in Angst: Hält die Heizung in den Mietshäusern in Rottleberode durch?

Werner Sanftleben ärgert sich, weil solche Schäden an den Mehrfamilienhäusern der Vivet Immobilien GmbH in der Rottleberöder Harzstraße dringend behoben werden müssten und nichts passiert.

Rottleberode/MZ. - Bei vielen Rottleberöder Mietern der Vivet Immobilien GmbH liegen die Nerven blank. Seit geraumer Zeit werden Eingangsbereiche und Treppenflure der acht Mehrfamilienhäuser nicht mehr gereinigt, Reparaturen nur im Notfall erledigt, die Außenbereiche sich selbst überlassen. Bahnt sich womöglich die Insolvenz des Vermieters an? So wie bei anderen Vivet-Tochterunternehmen?