Deutschlandweit beklagt der Einzelhandel sinkende Umsätze im Weihnachtsgeschäft. Doch es gibt Ausnahmen, auch in Halle. Wie Geschäftsinhaber punkten können.

Auch Junge zieht es in Geschäfte: Wie Einzelhändler in Halle das Weihnachtsgeschäft bewerten

Viele Ideen und besondere Angebote: Parfümerie-Chefin Ingrid Tauschel (links) und ihre Tochter Diana Tauschel empfangen die Kundschaft im maßgeschneiderten Weihnachtsmann-Mantel.

Halle (Saale)/MZ. - Einen Online-Auftritt? Selbstverständlich präsentiert sich die Hallensia-Parfümerie, seit mehr als 130 Jahren in Halles Großer Ulrichstraße ansässig, auch im Internet. „Das ist für uns aber eine reine Werbeseite“, sagt Inhaberin Ingrid Tauschel. Einen virtuellen Shop habe sie nie einrichten wollen und diese Entscheidung auch nie bereut.