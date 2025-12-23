Einkaufen in Halle Auch Junge zieht es in Geschäfte: Wie Einzelhändler in Halle das Weihnachtsgeschäft bewerten
Deutschlandweit beklagt der Einzelhandel sinkende Umsätze im Weihnachtsgeschäft. Doch es gibt Ausnahmen, auch in Halle. Wie Geschäftsinhaber punkten können.
23.12.2025, 17:00
Halle (Saale)/MZ. - Einen Online-Auftritt? Selbstverständlich präsentiert sich die Hallensia-Parfümerie, seit mehr als 130 Jahren in Halles Großer Ulrichstraße ansässig, auch im Internet. „Das ist für uns aber eine reine Werbeseite“, sagt Inhaberin Ingrid Tauschel. Einen virtuellen Shop habe sie nie einrichten wollen und diese Entscheidung auch nie bereut.