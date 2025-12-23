Nach dem tödlichen Unfall auf der L 225, bei dem ein Fußgänger starb, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Toyota Auris und hofft auf Zeugenhinweise zum Fahrer und dem Unfallhergang.

Nahe dem Ortsausgangsschild von Hergisdorf Richtung Helbra passierte der Unfall passiert sein, an dessen Folgen der 76-Jährige starb.

Hergisdorf/Helbra/MZ. - Eine Woche nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 225 zwischen Hergisdorf und Helbra, bei dem ein 76-jähriger Fußgänger starb, sucht die Polizei nach einem Pkw vom Typ Toyota Auris.

Der Fahrer des Wagens steht im dringenden Verdacht, den Rentner am 16. Dezember gegen 17.30 Uhr angefahren und dabei so schwer verletzt zu haben, dass der Mann noch am Unfallort starb.

Der 76-Jährige war als Fußgänger am linken Fahrbahnrand von Hergisdorf in Richtung Helbra unterwegs. Passiert ist der Unfall damals in Höhe des Hergisdorfer Ortsausgangs. Der Pkw-Fahrer beging Unfallflucht. Er konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei bisher nicht gefunden werden.

Die Polizei sucht nun weiter nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Auf die zwei bisherigen Aufrufe in dem Fall hatte sich nur ein Zeuge gemeldet.

Hinweise nehmen der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle jederzeit unter der Telefonnummer 03443/34 90 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Ermittler fragen jetzt: „Wer hat den Fußgänger am Unfalltag auf der L 225 wahrgenommen? Wer hat ein Fahrzeug der Marke Toyota Auris am Unfalltag auf der L 225 festgestellt? Wer hat im Nachgang des Unfalls einen Toyota Auris mit augenscheinlich frischen Unfallspuren an der rechten Fahrzeugfront festgestellt? Wem ist der Verkauf oder die Abwesenheit eines solchen Fahrzeugs in seinem Umfeld aufgefallen?“