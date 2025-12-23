Die wichtigsten Ziele in Bitterfeld sind jetzt ausgeschildert. In einer unerwarteten Aktion wurden an sieben markanten Stellen orangefarbene Richtungsweiser für Touristen aufgestellt. Doch zu welchen spannenden Orten führen sie?

Bitterfeld verführt Touristen mit Orange - Wohin führen die neuen Wegweiser?

Die neuen touristischen Wegweiser, die auch auf dem Marktplatz stehen, weisen Besucher auf lohnende Ziele in Bitterfeld hin. Sie ergänzen das weiß-hrüne Leitsystem des Landes.

Bitterfeld/MZ. - Besucher von Bitterfeld haben es ab sofort deutlich leichter, die Sehenswürdigkeiten des Ortsteils zu entdecken. Denn an mehreren Punkten weisen nun touristische Hinweisschilder den Weg. Übersehen kann man diese nicht: Sie leuchten auffällig in Orange mit weißer Schrift an sieben zentralen Punkten von Bitterfeld. „Damit wollen wir Besucherinnen und Besuchern der Stadt eine schnellere Orientierung zu den wichtigsten historischen und touristischen Sehenswürdigkeiten ermöglichen“, erklärt Stadtsprecher Detmar Oppenkowski.