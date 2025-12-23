Seit August untergetaucht Will Rechtsextremistin Liebich keine Frau mehr sein? Das sagt Halles Staatsanwaltschaft
Die flüchtige rechtsextreme Person Marla-Svenja Liebich treibt mit der Öffentlichkeit und den Behörden weiter ihre Spielchen. Nun will sie den Antrag gestellt haben, erneut ihr Geschlecht und den Namen ändern zu lassen.
Aktualisiert: 23.12.2025, 17:24
Halle (Saale)/MZ - Seit Ende August fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich. Nun soll Liebich dem Fernsehsender Euronews ein schriftliches Interview gegeben haben. Darin gab die 55-Jährige an, erneut das Geschlecht ändern lassen zu wollen.