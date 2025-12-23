Die flüchtige rechtsextreme Person Marla-Svenja Liebich treibt mit der Öffentlichkeit und den Behörden weiter ihre Spielchen. Nun will sie den Antrag gestellt haben, erneut ihr Geschlecht und den Namen ändern zu lassen.

Will Rechtsextremistin Liebich keine Frau mehr sein? Das sagt Halles Staatsanwaltschaft

Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin und derzeit auf der Flucht vor der Justiz, ist untergetaucht, um ihrer Haftstrafe zu entgehen.

Halle (Saale)/MZ - Seit Ende August fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich. Nun soll Liebich dem Fernsehsender Euronews ein schriftliches Interview gegeben haben. Darin gab die 55-Jährige an, erneut das Geschlecht ändern lassen zu wollen.