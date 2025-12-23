Tausende Hühner wurden am 11. Dezember 2025 bei einem Unfall mit einem Tiertransporter auf der A36 getötet. Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige erstattet. Sie fordert zudem ein Ende der kommerziellen Beförderung lebender Tiere.

Beim Unfall eines Tiertransporters auf der A 36 am 11. Dezember 2025 kam die Mehrzahl der transportierten 5.200 Hühner ums Leben.

Quedlinburg/MZ/KU. - Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach einem Unfall mit einem Tiertransporter auf der A 36 bei der Staatsanwaltschaft in Halberstadt Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstattet, unter anderem wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutztransportverordnung. Am 11. Dezember war zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg-Mitte und Thale ein mit rund 5.200 Hühnern beladener Lkw aus ungeklärter Ursache auf die Seite gekippt. Fast drei Viertel aller Tiere überlebten den Unfall nicht.