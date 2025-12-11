Bei einem Lkw-Unfall auf der A36 bei Quedlinburg sind lebendige Hühner entkommen. Die Autobahn ist zwischen Quedlinburg-Mitte und Thale in Richtung Braunschweig gesperrt.

Bei einem Lkw-Unfall auf der A36 sind Tausende Hühner verendet.

Quedlinburg. – Tausend Hühner sind am Donnerstagmorgen bei einem Lkw-Unfall auf der A36 im Landkreis Harz entkommen. Die Tiere liefen bei Quedlinburg auf und neben der Autobahn frei herum, wie der Verkehrs- und Autobahndienst Magdeburg mitteilt.

Zuvor war den Angaben zufolge ein mit den Vögeln beladener Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw sei infolgedessen auf die Seite gekippt.

Dabei verlor er einen Teil seiner 15 Tonnen schwere Ladung: lebendige Hühner. Der Lkw, so die Polizei weiter, war mit rund 5.200 Hühnern beladen gewesen. Fast Dreiviertel aller Tiere überlebten den Unfall nicht.

Der Lkw war auf der Autobahn nahe Quedlinburg von der Fahrbahn abgekommen. (Foto: Polizei)

Unfall auf A36 bei Quedlinburg: Hühner müssen eingefangen werden

Einsatzkräfte der Feuerwehr halfen beim Einfangen der entlaufenen Hühner. Das Veterinäramt habe unzählige verletzte Tiere von ihrem Leid erlösen müssen.

Der 57-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, teilt die Polizei mit. Er habe sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können.

Für die Bergung des Lkw sind derzeit Spezialfirmen mit Radladern und schwerem Gerät im Einsatz. Zudem haben Kräfte des THW und weitere Feuerwehren die bisherigen Einsatzkräfte bei den Bergungsarbeiten abgelöst, heißt es dazu weiter.

Für die Bergungsarbeiten sei die Autobahn in Richtung Braunschweig Höhe Quedlinburg immer noch gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollen noch bis in die Abendstunden andauern.