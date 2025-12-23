Henriette und Friederike Schmidt sind Tänzerinnen und Trainerinnen bei der Tanzgruppe Mücheln. Weil ihre Mutter den Verein gegründet hat, sind sie damit groß geworden. Mittlerweile können die angehenden Lehrerinnen sich auf vorstellen ihn zu übernehmen.

Mücheln/MZ. - „Wir sind im Trainingssaal seit der Geburt“, scherzt die 24-jährige Friederike Schmidt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Henriette ist sie mit dem Tanzsport groß geworden und mit der vor 30 Jahren gegründeten Tanzgruppe Mücheln fest verwurzelt. „Mama hat uns immer mitgeschleppt“, erzählt Henriette Schmidt. Dass die beiden Töchter der Vorstandsvorsitzenden und Gründerin Simone Schmidt auf dem besten Weg sind, in ihre Fußstapfen zu treten, hätte sie sich wohl kaum schöner ausmalen können.