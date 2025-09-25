Die Tanzgruppe Mücheln feierte zum 30-jährigen Bestehen ein Jubiläumsfest. Beim mehrstündigen Bühnenprogramm wurde an die größten Erfolge seit 1995 erinnert. Mit welchen Gefühlen und Erinnerungen die Gründer ihren Verein verbinden.

Wie aus sechs „Crazy Girls“ eine 100-köpfige Familie wurde

Dieser Gardetanz brachte einst den ersten Europameistertitel für die Tanzgruppe Mücheln.

Mücheln/MZ. - Das 30-jährige Bestehen der Tanzgruppe Mücheln wurde jetzt im Schützenhaus der Stadt groß gefeiert. Jetzige Tänzer mit ihren Familien waren ebenso gekommen wie ehemalige Vereinsmitglieder, Vertreter der Stadt sowie befreundete Vereine von Tanzzauber Merseburg bis zur Pfingstgesellschaft Roßbach und die Sponsoren.