Während Halle auf der B80 am Rennbahnkreuz ständig im Stau steht, schweigen die Bagger über Weihnachten. Bürger bringt das auf die Palme. Was die Stadt dazu sagt und warum nicht rund um die Uhr gearbeitet wird.

Halles nervigste Baustelle: Warum wird auf B80 nicht in Schichten gearbeitet?

Pause auf Halles größter Baustelle, der Erneuerung der Brücken an der B80 nach Halle-Neustadt. Wie Sie sehen, passiert gerade nichts: Auch am Holzplatz schweigen die Maschinen, ist kein Arbeiter zu sehen.

Halle (Saale)/MZ - Auf Halles nervigster Baustelle - der Abriss und die Erneuerung der Brücken am Rennbahnkreuz und am Holzplatz - herrscht Weihnachtsruhe. Arbeiter sind einen Tag vor Heiligabend nicht zu sehen. Das bringt Hallenser wie Gerhard Heyer auf die Palme. „Soll das Tempo auf der Baustelle wirklich so lahm weitergehen?“, kritisiert er. Warum werde nicht nachts oder in Schichten gearbeitet?