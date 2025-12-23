„Geht’s hier rein?“, fragt Ministerpräsident Reiner Haseloff nach der Begrüßung durch die Leitung des Polizeireviers in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Nicht jeder hat das Glück, die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage im Kreise seiner Liebsten verbringen zu dürfen. In vielen Branchen, insbesondere der kritischen Infrastruktur, sind Dienste unumgänglich, um den Laden am Laufen zu halten. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag zwei Einrichtungen besucht, in denen über die Feiertage gearbeitet wird, um den Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken.