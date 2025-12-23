Weihnachten Ministerpräsident dankt Polizisten in Bernburg für Einsatz an Feiertagen
Reiner Haseloff besuchte am Dienstagnachmittag das Polizeirevier Salzlandkreis. Wonach er sich erkundigt.
23.12.2025, 16:25
Bernburg/MZ. - Nicht jeder hat das Glück, die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage im Kreise seiner Liebsten verbringen zu dürfen. In vielen Branchen, insbesondere der kritischen Infrastruktur, sind Dienste unumgänglich, um den Laden am Laufen zu halten. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag zwei Einrichtungen besucht, in denen über die Feiertage gearbeitet wird, um den Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken.