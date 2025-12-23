Seit mehreren Jahren koloriert der Ascherslebener André Tetsch historische Fotografien nach. Mit ausgewählten Motiven erscheint nun ein neuer Kalender.

Wie kolorierte, historische Aufnahmen von Aschersleben einen durch das Jahr 2026 begleiten können

Der neue Kalender von André Tetsch zeigt historische, nachkolorierte Motive rund um die Alte Burg in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Wer sich Fotomotive aus früheren Zeiten anschaut, bekommt oftmals den Eindruck, damals müsste alles schwarz, weiß und grau gewesen sein. Bilder aus Aschersleben machen da keine Ausnahme. Dabei habe die älteste Stadt Sachsen-Anhalts „eine lange und interessante Geschichte und war auch in den Jahren 1880 bis 1910 zur Kaiserzeit bunt und voller Leben“, meint André Tetsch. Damit auch die Ascherslebener selbst diese farbenfrohe Seite der Historie kennenlernen können, koloriert der Hobby-Grafikkünstler Schwarz-Weiß-Fotografien der Stadt nach – und veröffentlicht einige davon seit nunmehr zehn Jahren in einem Kalender.