Das Außengelände im Tornauer Weg in Roßlau ist umzäunt. Das aber nutzte nichts.

Roßlau/MZ. - Vom Außenlager eines Einkaufsmarktes im Tornauer Weg in Roßlau haben unbekannte Täter knapp 60 Doppelstabmattenzäune entwendet. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Nach Angaben eines verantwortlichen Mitarbeiters hatte dieser den Diebstahl am Montag, 22. Dezember, gegen 11 Uhr bemerkt. Der Mann gab an, dass sich die Zaunfelder am Sonnabend, 20. Dezember, zum Ladenschluss noch an ihrem angestammten Platz befunden hatten. Fünf Exemplare konnten im weiteren Verlauf durch Mitarbeiter des Marktes in einem anderen Bereich des Außenlagers aufgefunden werden.

Das gesamte Außenlager ist umzäunt, Einbruchsspuren waren am Objekt nicht feststellbar. Der entstandene Stehlschaden wurde bei der Anzeigenerstattung mit knapp 4.000 Euro beziffert.