Im Klossaer Dorfkrug richten fleißige Geister Feiern, Feten, Partys aus. Auch wenn es keine regelmäßigen Öffnungszeiten mehr gibt. Warum der Chef nicht ständig in der Küche steht.

Zwischen Feuerwehreinsatz und Festbuffet: Wie der Klossaer Dorfkrug Feiern möglich macht

Egbert Uhde lädt gern in seinen Klossaer Dorfkrug ein. Auch wenn das Gasthaus nur noch auf Anfrage öffnet.

Klossa/MZ. - Die MZ erwischt den Klossaer Dorfkrugchef Egbert Uhde gerade, als er mit seinen Mitarbeiterinnen Renate Laurig und Yvonne Celnik das Büffet für eine Feier zum 60. Geburtstag am Abend vorbereitet. „Bei uns gibt es richtig Hausmannskost“, sagt er. „