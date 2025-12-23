Egbert Uhde: Feuerwehrmann und Gastwirt Zwischen Feuerwehreinsatz und Festbuffet: Wie der Klossaer Dorfkrug Feiern möglich macht
Im Klossaer Dorfkrug richten fleißige Geister Feiern, Feten, Partys aus. Auch wenn es keine regelmäßigen Öffnungszeiten mehr gibt. Warum der Chef nicht ständig in der Küche steht.
23.12.2025, 16:45
Klossa/MZ. - Die MZ erwischt den Klossaer Dorfkrugchef Egbert Uhde gerade, als er mit seinen Mitarbeiterinnen Renate Laurig und Yvonne Celnik das Büffet für eine Feier zum 60. Geburtstag am Abend vorbereitet. „Bei uns gibt es richtig Hausmannskost“, sagt er. „