Ladendiebstahl in Magdeburger Drogerie: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Magdeburg. – Bereits am 25. September 2025 soll ein bislang unbekannter Mann Waren aus einem Drogeriemarkt am Hanns-Eisler-Platz in Magdeburg gestohlen haben, teilt die Polizei mit.

Der Wert des Diebesgutes habe 140 Euro betragen. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Ladendieb um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer kennt den Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? (Foto: Polizei)

Hinweise zur abgebildeten Person nimmt die Polizei Magdeburg unter dem Stichwort "Ladendiebstahl Drogeriemarkt" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.