Auf der B184 zwischen Dessau-Roßlau hat am Mittwoch ein Blitzer gestanden. 31 Autofahrer bekommen ein Foto. Einer hatte es extrem eilig.

Dessau-Rosslau/MZ. - 31 Verstöße wurden am Mittwoch, 29. Oktober, bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 184 zwischen Dessau und Roßlau registriert. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Insgesamt wurden dabei 1.369 Fahrzeuge gemessen. Also war nur jeder 44. Autofahrer zu schnell.

Der „Spitzenreiter des Tages“ hatte es allerdings besonders eilig. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h wurde der Autofahrer mit 173 km/h geblitzt. Hier drohen ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.