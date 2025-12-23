Eine 36-Jährige ist im Internet auf Betrüger hereingefallen. Sie wollte einige Artikel verkaufen - und wurde ausgetrickst.

Die Frau hatte am Montag, dem 21. Dezember, gegen 16.30 Uhr auf einer Verkaufsplattform mehrere Artikel zum Verkauf reingestellt. Sie wurde nach wenige Minuten kontaktiert. Ein Käufer gab an, per Direktkauf einen Artikel erworben und auch bezahlt zu haben. Eine weitere E-Mail, die vom Betreiber der Verkaufsplattform zu stammen schien, enthielt einen Link zu einer Seite, auf der die Frau sich mit ihren Bankdaten einloggen sollte, um den Verkaufserlös auf ihr Konto zu buchen.

Direkt nach der Eingabe ihrer Daten bekam sie auf ihrem Handy eine Push-Benachrichtigung ihrer Bank über eine Kontobewegung. Allerdings musste die Frau bei der Kontrolle feststellen, dass kein Geld gutgeschrieben, sondern ein Betrag von knapp 1.000 Euro abgebucht wurde. Unbekannte Täter hatten die E-Mail gefälscht. Die Geschädigte ließ umgehend ihr Konto sowie ihre Bankkarte sperren und erstattete eine schriftliche Strafanzeige.