Auf der B184 zwischen Wolfen und Dessau ist am Montag eine Auseinandersetzung aus dem Ruder gelaufen. Ein VW-Fahrer wurde ausgebremst, dann verlagerte sich der Streit nach Raguhn.

Streit auf B184 bei Dessau eskaliert - 18-Jähriger wird bis Raguhn verfolgt und dort beschimpft und attackiert

Raguhn/MZ. - In Raguhn ist am Montagabend, 22. Dezember, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern eskaliert.

Gegen 22 Uhr hatte ein 18-jähriger VW-Fahrer die B 184 in Richtung Dessau-Roßlau befahren. Kurz nachdem er einen blauen Mittelklassewagen überholt hatte, schloss dessen Fahrerin zu ihm auf. Über die heruntergelassene Beifahrerscheibe sei er darauf hingewiesen worden, dass er nicht so dicht auffahren solle. Zudem wurde er mit Worten beleidigt. Anschließend scherte das Auto unbekannten Typs kurz vor dem VW ein, sodass der 18-Jährige auf den Seitenstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Im weiteren Verlauf folgte die Fahrerin dem jungen Mann bis in die Willi-Niemann-Straße in Raguhn. Hier kam es zu einem weiteren Wortgefecht zwischen dem 18-Jährigen und dem unbekannten Beifahrer, das schließlich in Tätlichkeiten mündete. So versuchte der Unbekannte den 18-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte die Übergriffe jedoch abwehren. Damit nicht genug, soll der Täter einen Außenspiegel des VW beschädigt haben. Der Sachschaden summiert sich auf 300 Euro.

Nach dem Vorfall stieg der Unbekannte wieder in den Kleinwagen, der in unbekannte Richtung davonfuhr. Die Ermittlungen dauern an.