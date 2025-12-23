Rudolf Drößler hat einst die über 1.000-jährigen Gesänge von Kloster Posa entdeckt. Am 1. Janaur werden sie zum ersten Mal wieder öffentlich aufgeführt.

Zeitz/MZ. - Mit einer kleinen Sensation startet der Förderverein Rühlmannorgel St. Michael Zeitz in das neue Jahr. Zum Neujahrskonzert am 1. Januar, um 18 Uhr in der Michaeliskirche Zeitz gastiert der Berliner Chor Vox Nostra. Erstmals wird er in seinem Konzert lateinische Lieder, die einst die Mönche auf Kloster Posa gesungen haben, zu Gehör bringen. Also kirchliche Werke, die schon über 1.000 Jahr alt sind und auf dem Klosterberg vor den Toren der Stadt gesungen wurden. Denn Rudolf Drößler hatte die Posaer Blätter von 1228/1229 im Archiv Zeitz entdeckt und bereits veröffentlicht (Band II in „Geschichte der Stadt Zeitz S. 134). Darauf stieß der Förderverein.