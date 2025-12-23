Sie wurden getroffen, als eine Artistin bei der Premiere des Weihnachtscircus in Halle ins Publikum stürzte. Jetzt schildern die Eheleute, auf die sie prallte, was passierte.

„Als hätte mich ein Medizinball getroffen“ - so erlebte Ehepaar aus Halle den Unfall der US-Akrobatin

Die US-Akrobatin wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht.

Halle (Saale)/MZ. - Es war der Premierenabend, die Plätze im Weihnachtscircus „Atemlos“ am Gimritzer Damm waren fast komplett ausverkauft. Steffi und Matthias Kittler hatten in der Loge Platz genommen. „Als ich die Trampoline sah, habe ich noch scherzhaft zu meinem Mann gesagt: Mal sehen, wann wir hier jemanden auf dem Schoß sitzen haben“, erzählt sie der MZ. Sie wusste nicht, wie recht sie haben sollte.