„Fair-Play-Sieger“ Faire Geste nach schwerer Verletzung - Fußballverband ehrt den Dessauer Fußballer Lukas Weidel
Den 22. November werden sowohl Danielo Neukamm (SV Wulfen) als auch Lukas Weidel (FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau) nicht so schnell vergessen. Was passierte. Welche Überraschung es nun gab.
Aktualisiert: 23.12.2025, 09:52
DESSAU/MZ. - Den 22. November werden sowohl Danielo Neukamm (SV Wulfen) als auch Lukas Weidel (FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau) nicht so schnell vergessen. Es läuft die 89. Minute im Kreisoberliga-Punktspiel zwischen beiden Fußballmannschaften. Neukamm springt im eigenen Strafraum zum Kopfball hoch und verletzte sich beim Aufkommen schwer am Knie. Der Ball landet in der Folge direkt vor den Füßen von Lukas Weidel.