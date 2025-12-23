In Schafstädt gibt es dieses Jahr erstmals einen Lebendigen Adventskalender. Wer dafür das Vorbild war, wer die Organisation übernommen hat und wie überragend die Resonanz ist.

Wie der Feuerwehrchef von Schafstädt eine neue Tradition auf die Beine stellt

Annett und Ronny Just haben den ersten Lebendiger Adventskalender von Schafstädt hauptsächlich organisiert.

Schafstädt/MZ. - Schafstädt hat in diesem Jahr seinen 1. Adventskalender. Annett und Ronny Just sind die beiden Hauptorganisatoren. Die Nachbarschaftsaktion ist schon jetzt so ein großer Erfolg, dass sie wie in anderen Orten auch zu einer Tradition werden soll.