Bei einem Unfall auf der A14 sind eine Frau und ihr fünfjähriges Kind schwer verletzt worden. Die Frau war ungebremst auf einen Kleintransporter mit Anhänger aufgefahren.

Ungebremst auf Transporter aufgefahren: Mutter und Kind bei Unfall auf der A14 schwer verletzt

Auf der A14 bei Halle hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Halle (Saale). - Auf der A14 zwischen den Anschlussstellen Halle-Peißen und Halle-Tornau hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach war ein Pkw nach einem Überholvorgang ungebremst auf einen Kleintransporter mit Anhänger aufgefahren. Durch den Aufprall seien Trümmerteile durch die Luft geflogen und beschädigten weitere Fahrzeuge.

Dabei seien die 32-jährige Fahrerin sowie ihr fünfjähriges Kind schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Durch den Unfall war die Autobahn Richtung Magdeburg kurzzeitig voll gesperrt.