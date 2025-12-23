Der 26-jährige Fotograf Bennet Quarg aus Wittenberg hält mit seiner Kamera ruhige Momente fest, die im Alltag leicht übersehen werden.

Kleine Momente - Was ein Fotograf in Wittenberg entdeckt

WITTENBERG/MZ. - Er steht früh auf – manchmal um vier Uhr morgens. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. „Ich will immer dieses Licht haben. Dieses Licht, das halt so für zehn Minuten da ist“, sagt Bennet Quarg, 26 Jahre alt, Fotograf aus Wittenberg. Beruflich arbeitet er als Fachlagerist. Wenn andere noch schlafen, ist er bereits unterwegs – mit der Kamera, durch leere Straßen, entlang der Elbe, auf der Suche nach Momenten, die schnell verschwinden.