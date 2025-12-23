weather regenschauer
  4. „nah & gut“ und „KiK“ ziehen aus: Angst vor Leerstand im Damaschkecenter im Süden von Dessau: Bürger sammeln Unterschriften

Das Bangen um das Damaschkecenter geht weiter, nachdem „nah & gut“ und „KiK“ dort im neuen Jahr ausziehen wollen. Es regt sich Bürgerprotest. Eine Unterschriftensammlung ist angeschoben.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 23.12.2025, 14:36
Noch sind „KiK“ und „nah & gut“ im Damaschkecenter. Mit einer Unterschriftenliste wollen Bürger die Verantwortlichen zum Handel bewegen.
Dessau/MZ. - Mit Bürgerbeteiligung und Protest soll das Damaschkecenter im Dessauer Süden erhalten werden. Dort hatte der Nahversorger „nah & gut“ seinen Abschied zum Februar bestätigt . Auch Anbieter „KiK“ mit seinem Mode-, Haushalt- und Dekosortiment wird das Center verlassen.