  Einkaufen in Dessau-Roßlau: Sorgen um Damaschkecenter in Dessau - Supermarkt kündigt Abschied an und startet Dominoeffekt

Der Versorger „nah & gut“ wird das Damaschkecenter verlassen und bringt das Einkaufscenter in eine schwierige Lage. Ein weiterer Abschied steht fest Schon vor sieben Jahren gab es eine ähnliche Situation. Der Stadtbezirksbeirat ist wieder alarmiert. Was Mieter und Kunden sagen.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 03.12.2025, 10:51
Geschäftsmann Wolfgang Reinhardt und Stadtbezirksvorsitzende Rita Bahn-Kunze sorgen sich um die Zukunft des Damaschkecenters.
Geschäftsmann Wolfgang Reinhardt und Stadtbezirksvorsitzende Rita Bahn-Kunze sorgen sich um die Zukunft des Damaschkecenters. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Es ist Wochenanfang und im Damaschkecenter reger Betrieb. Der Parkplatz ist gut gefüllt.