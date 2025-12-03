Einkaufen in Dessau-Roßlau Sorgen um Damaschkecenter in Dessau - Supermarkt kündigt Abschied an und startet Dominoeffekt

Der Versorger „nah & gut“ wird das Damaschkecenter verlassen und bringt das Einkaufscenter in eine schwierige Lage. Ein weiterer Abschied steht fest Schon vor sieben Jahren gab es eine ähnliche Situation. Der Stadtbezirksbeirat ist wieder alarmiert. Was Mieter und Kunden sagen.