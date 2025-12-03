Anfangs sogar ein wenig belächelt, hat sich der Hainröder Dorfladen seit anderthalb Jahrzehnten behauptet. Dort kann man nicht nur einkaufen.

Der Dorfladen in Hainrode ist seit 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte.

Hainrode/MZ. - „Willst du die Zimtstangen zur Deko?“, fragt Ilona Kühne, die diesmal im Hainröder Dorfladen kassiert. Gudrun Langer winkt ab und lacht: „Nee, ich will Apfelmus machen!“ Natürlich könnte sie, wenn sie keine Äpfel aus dem eigenen Garten hätte, auch noch Äpfel mitnehmen. Und vieles mehr. Der Hainröder Dorfladen ist eine Schatzgrube, sogar aus vielerlei Hinsicht. An diesem Sonnabend, 6. Dezember, feiern die Hainröder sein 15-jähriges Bestehen.