Auf dem Gelände der ehemaligen Dirtbahn in Eisleben ist eine Beachvolleyballanlage entstanden. Der TVC erhält dafür jetzt eine Unterstützung.

Die neue Beachvolleyballanlage des TVC 99 Eisleben an der Siebenhitze.

Eisleben/MZ/JM - Der Traditions-Volleyball-Club (TVC) 99 Eisleben erhält weitere Unterstützung für seine neue Beachvolleyballanlage. Der Verein nutzt seit diesem Sommer einen Teil des ehemaligen Dirtbahngeländes an der Siebenhitze. Für das Vorhaben hatte der TVC bereits im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Revierpionier“ eine Zuwendung in Höhe von 4.500 Euro bewilligt bekommen.